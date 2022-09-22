Строительство новой школы в самарском Волгаре вынесли на публичные слушания

Новая школа будет рассчитана на 1100 мест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли на публичные слушания проект строительства новой школы в Куйбышевском районе. Учебное заведение хотят возвести в микрорайоне Волгарь. Об этом говорится в документах на сайте городской администрации.

Так, мэрию попросили выдать разрешение на застройку двух участков в 14-м квартале микрорайона Волгарь площадью 28 810 и 291 кв. м. Речь идет о территории в районе пересечения улиц Софьи Агранович и Осетинской. Эту площадку хотят использовать под дошкольное, начальное и среднее общее образование. Предельная высота здания составит 22 метра.

На этом участке появится школа

Напомним, ранее Самарская область заключила концессионное соглашение с ООО «ПроШкола». Компания намерена к концу 2023 года построить в Самаре и Тольятти три новых учебных заведения. Одно из них возведут в 14-м квартале Волгаря. Оно будет рассчитано на 1100 мест.

Общественные обсуждения продлятся до 11 октября 2022 года. Экспозиция проекта будет представлена в департаменте градостроительства Самары с 27 сентября по 4 октября.