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Общество22 сентября 2022 11:50

Власти заявили перевыполнении целевых показателей дорожного нацпроекта в Самаре

Информацию озвучили в городской мэрии
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В частности, удалось перевыполнить показатель по протяженности дорог, находящихся в нормативном состоянии

В частности, удалось перевыполнить показатель по протяженности дорог, находящихся в нормативном состоянии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в 2022 году перевыполнили целевые показатели нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Соответствующую информацию озвучили в городской администрации.

– В этом году перед нами стояла задача по выполнению процентного соотношения трех целевых показателей. Показатель доли протяженности дорог городской сети, находящихся в нормативном состоянии – перевыполнен. Плановый показатель – 71% , мы выполнили на 73,6%. Во многом такое перевыполнение – результат грамотного подхода к ремонту со стороны подрядчика и заказчика, – рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Сергей Панферов.

Он также отметил, что властям удалось сэкономить средства в бюджете. Благодаря этому были отремонтированы еще три участка – это улицы Парадная, Солдатская и Алма-Атинская на участке от Московского шоссе до улицы Стара-Загора.

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Работы будут вестись во всех районах города (подробности)