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Спорт22 сентября 2022 12:22

Стало известно, почему вратарь Иван Ломаев не полетел со сборной России в Киргизию

Игрок «Крыльев Советов» не примет участия в товарищеском матче
Анастасия ФИЛАТОВА
Тренерский штаб сборной решил, что не стоит брать на игру сразу четырех вратарей

Тренерский штаб сборной решил, что не стоит брать на игру сразу четырех вратарей

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В четверг, 22 сентября 2022 года, сборная России по футболу отправилась в Киргизию. Там ей предстоит провести товарищеский матч с местной национальной командой. Однако в Бишкек улетели не все игроки, которые участвуют в сборах. В России остался голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев. Тренер вратарей Виталий Кафанов рассказал, почему так произошло.

– Тренерский штаб сборной решил, что нет смысла брать на одну товарищескую игру сразу четырех вратарей. Поэтому было решено оставить в России Ломаева, - приводит слова наставника пресс-служба РФС.

Также Виталий Кафанов поделился своим мнением о вратаре самарской команды. По его словам, он доволен работой игрока и отношением к делу. Тренер надеется, что Иван Ломаев и дальше будет прогрессировать.

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