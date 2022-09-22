Стало известно, почему вратарь Иван Ломаев не полетел со сборной России в Киргизию

Тренерский штаб сборной решил, что не стоит брать на игру сразу четырех вратарей Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В четверг, 22 сентября 2022 года, сборная России по футболу отправилась в Киргизию. Там ей предстоит провести товарищеский матч с местной национальной командой. Однако в Бишкек улетели не все игроки, которые участвуют в сборах. В России остался голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев. Тренер вратарей Виталий Кафанов рассказал, почему так произошло.

– Тренерский штаб сборной решил, что нет смысла брать на одну товарищескую игру сразу четырех вратарей. Поэтому было решено оставить в России Ломаева, - приводит слова наставника пресс-служба РФС.

Также Виталий Кафанов поделился своим мнением о вратаре самарской команды. По его словам, он доволен работой игрока и отношением к делу. Тренер надеется, что Иван Ломаев и дальше будет прогрессировать.

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