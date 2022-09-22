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Общество22 сентября 2022 12:37

Названы адреса пунктов для голосования на референдуме в Самарской области

Голосование пройдет с 23 по 27 сентября 2022 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Референдум посвящен включению в состав России ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей

Референдум посвящен включению в состав России ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей

Фото: Архив "КП"

В следующий вторник, 27 сентября 2022 года, в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях пройдут референдумы о вхождении этих субъектов в состав РФ. Для тех, кто сейчас проживает за пределами этих территорий, организуют избирательные участки. Специальные пункты для голосования будут работать и в Самарской области.

— С 23 по 26 сентября 2022 года принять участие в референдуме можно будет вне помещения для голосования. 27 сентября 2022 года — в доме отдыха «Дубки» в Самаре (ул. Демократическая, 52) и в гостинице «Звезда Жигулей» в Тольятти (ул. Мира, 77), — сообщили в избиркоме Самарской области.

По вопросам участия в референдуме можно обращаться по номерам: 8-800-200-00-20 (бесплатный многоканальный телефон) и 8 (846) 337-95-08 (горячая линия в Самарской области).