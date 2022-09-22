Названы улицы, которые будут отремонтированы в 2023 году в Самаре

Ремонтные работы пройдут во всех районах города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары опубликовали список дорог, которые будут отремонтированы в 2023 году. В него вошли более 40 участков, все расположены в разных районах города.

Согласно документам мэрии, в перечень вошли следующие улицы: Южный проезд (от дома №2 по ул. Советской армии до дома №22 по Южному проезду), улица Магнитогорская (от дома №126 по пр. Карла Маркса до дома №231 по ул. Тухачевского), автодорога на поселок Горелый хутор с Красноглинского шоссе, проспект Ленина (от дома №25а по пр. Ленина до дома №332 по ул. Ленинской), улица Революционная (от дома №64б по ул. Революционная до дома №38 по ул. Гагарина), оставшийся участок улицы Алма-Атинской и ряд других. Ознакомиться с полным списком можно на сайте мэрии.

Отмечается, что работы стартуют весной 2023 года. Подрядчики уже выбраны.