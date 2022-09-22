Отопление включили в 31% соцобъектов Самары 22 сентября 2022 года

Отопление в соцучреждениях сейчас включают по заявкам их руководителей

В Самаре продолжают включать отопление в больницах, пансионатах, детских садах, школах и домах ребенка. По данным на 22 сентября 2022 года, батареи нагрелись уже в 31% социальных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Заявки от руководителей соцучреждений начали поступать на прошлой неделе. Сейчас к теплу подключены порядка 31% объектов, большинство из них относятся к сфере здравоохранения, - рассказал первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

Напомним, официально отопительный сезон в Самаре стартует с 27 сентября 2022 года. По данным властей, жилищный фонд готов к приему тепла. Процесс подключения домов будет проходить поэтапно и займет около 2-2,5 недель. Особое внимание уделят тем МКД, на первых этажах которых располагаются поликлиники, детские сады и учреждения культуры.