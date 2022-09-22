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Общество22 сентября 2022 16:44

В Самаре временно изменили схему движения автобуса №34

Подробности сообщили в городском департаменте транспорта
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Транспорт будет следовать в объезд

Транспорт будет следовать в объезд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцев предупредили об изменении автобусного маршрута №34. По данным властей, транспорт будет временно следовать в объезд. Информацию озвучили в городском департаменте транспорта.

– Изменения связаны с проведением аварийных работ на пересечении улиц Фрунзе и Ленинградской, – уточнили в дептрансе.

В настоящий момент автобус №34 идет по следующей схеме: площадь Революции – ул. Куйбышева – ул. Некрасовская – ул. Фрунзе и далее своим маршрутом.

Изменения будут действовать до завершения работ.

Отметим, что с 23 сентября в Самаре также ограничат движение транспорта. Проезд будет запрещен в районе площади Славы. Причина – проведение патриотической акции.