В Самаре временно изменили схему движения автобуса №34

Транспорт будет следовать в объезд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцев предупредили об изменении автобусного маршрута №34. По данным властей, транспорт будет временно следовать в объезд. Информацию озвучили в городском департаменте транспорта.

– Изменения связаны с проведением аварийных работ на пересечении улиц Фрунзе и Ленинградской, – уточнили в дептрансе.

В настоящий момент автобус №34 идет по следующей схеме: площадь Революции – ул. Куйбышева – ул. Некрасовская – ул. Фрунзе и далее своим маршрутом.

Изменения будут действовать до завершения работ.

Отметим, что с 23 сентября в Самаре также ограничат движение транспорта. Проезд будет запрещен в районе площади Славы. Причина – проведение патриотической акции.