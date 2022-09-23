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Общество23 сентября 2022 7:08

В Самаре организовали мультимодальные перевозки от школы в Смышляевке до станции Ягодная

Проезд на этом маршруте будет бесплатным
Анастасия ФИЛАТОВА
График нового маршрута синхронизируют с расписанием автобуса № 67

График нового маршрута синхронизируют с расписанием автобуса № 67

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре организовали мультимодальные заказные перевозки от школы № 1 в Смышляевке до станции Ягодная. Маршрут заработал со среды, 21 сентября 2022 года. Об этом на совещании в правительстве сообщил замминистра транспорта региона Сергей Калинин.

Пассажиров будут перевозить бесплатно от школы до улицы Мира за железнодорожным переездом. Дополнительные средства выделит областной бюджет. Жители Смышляевки смогут пересаживаться на автобусы № 67 и пригородные поезда. График движения маршрута синхронизируют с расписанием автобуса № 67.

Напомним, с 20 сентября 2022 года, маршрут № 67 продлили до жилого квартала «Баварская деревня». Количество машин увеличили с 32 до 40.