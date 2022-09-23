Новый автобус хотят запустить от Смышляевки до станции метро «Кировская» в Самаре

В новом автобусе будут действовать все транспортные карты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют запустить новый автобус. Планируется, что он будет курсировать от пгт. Смышляевка до станции метро «Кировская». Маршрут получит номер 367. Он будет межмуниципальным, но по регулируемым тарифам.

- Новый маршрут планирует установить министерство транспорта и автодорог. Сейчас ведомство готовит все необходимые правовые документы, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Планируется, что в автобусе № 367 будут действовать все льготы. Жители региона смогут ездить там с использованием социальной карты, а также других проездных, которые действуют в Самаре.

Напомним, недавно произошли и другие изменения в работе общественного транспорта. Автобус № 67 продлили до жилого района «Баварская деревня». Количество машин на маршруте увеличили с 32 до 40. Также были организованы мультимодальные перевозки от школы в Смышляевке до ж/д станции Ягодная.