Две святыни провезут по шести храмам Самары с 25 сентября по 25 октября 2022 года

Первым святыни примет Софийский собор на набережной Волги / Фото: www.eparhia-ufa.ru

В Самару привезут две святыни из Ташкентской епархии. Верующие смогут увидеть икону с частицей мощей святого священномученика Киприана и мученицы Иустины, а также ковчежец с частицей мощей святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского.

— В воскресенье, 25 сентября 2022 года, святыни прибудут в Софийский собор (ул. Соколова, 1а). Встреча намечена на 16:00. Икона и мощи будут находиться там до 2 октября. Доступ к ним — с 8:00 до 19:00, — сообщили в Самарской епархии.

Со 2 по 6 октября святыни можно будет увидеть в Иверском монастыре (Волжский проспект, 1); с 7 по 9 октября — в храме великомученика Георгия Победоносца (ул. Маяковского, 11); с 10 по 14 октября — в Кирилло-Мефодиевском соборе (ул. Ново-Садовая, 260); с 15 по 19 октября — в храме во имя апостолов Петра и Павла (ул. Буянова, 135); с 20 по 25 октября — в Воскресенском мужском монастыре (ул. Краснодонская, 101).

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