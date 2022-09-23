Военком Самарской области назвал критерии для отсрочки от призыва по частичной мобилизации

Призыв не коснется отдельных категорий граждан Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. В Самарской области она стартовала в тот же день, а 22 сентября призывники с повестками уже стояли у зданий военкоматов. При этом отмечалось, что частичная мобилизация коснется не всех. Информация о таких категориях граждан размещена на сайте военного комиссариата губернии.

К ним относятся граждане, забронированные предприятиями оборонно-промышленного комплекса, многодетные отцы, которые воспитывают четверых и более детей в возрасте до 16 лет. Частичная мобилизация также не затронет жителей, ухаживающих за членом семьи либо за инвалидами I группы. В списке также значатся призывники, чьи матери в одиночку воспитывают четверых и более детей в возрасте до 8 лет (за исключением самого призывника). Кроме того, призывать не будут тех, кто постоянно не живет в России и не состоит на воинском учете.

Отмечается, что частичная мобилизация не коснется студентов, граждан не проходивших военную службу, например, тех кому нет 18 лет. Также в зону СВО не будут отправлять призывников осеннего срочного призыва.

Граждане, временно не годные к военной службе из-за болезни, получат отсрочку на шесть месяцев.

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