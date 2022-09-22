Владимир Путин поставил перед регионами важнейшие задачи по частичной мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О частичной мобилизации в России 21 сентября 2022 года объявил президент Владимир Путин. Указ об этом был опубликован на сайте Кремля. Уже через несколько часов губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отреагировал, отметив, что все директивы получены, в регионе приступили к исполнению. Частичная мобилизация в Самарской области началась уже 21 сентября, с утром 22 сентября в военкоматах встречали призывников с повестками. Узнали ответы на главные вопросы о частичной мобилизации в Самарской области: как она проходит, кого призовут, кого не коснется процедура.

Кого призовут по частичной мобилизации в Самарской области 2022

Ответ на вопрос есть на сайте военного комиссариата Самарской области. Здесь отметили, что процедура регулируется федеральными законами «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

В первую очередь призваны будут резервисты - отслужившие в армии люди, заключившие контракт с Минобороны на пребывание в мобилизационном резерве. Они раз в год проходят сборы, участвуют в военных занятиях и получают за это выплаты.

Во вторую очередь мобилизуют граждан из запаса. Они разбиты на три разряда:

1 разряд: солдаты, старшины, прапорщики и мичманы до 35 лет, младшие офицеры до 45 лет, старшие офицеры до 60 лет,

2 разряд: солдаты, старшины, прапорщики и мичманы до 45 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие офицеры до 65 лет.

3 разряд: солдаты, старшины, прапорщики и мичманы до 50 лет и младшие офицеры до 60 лет.

По словам военного комиссара Алексея Вдовина, в первую очередь предписано вызывать граждан первого разряда.

Как объяснили в минобороны, есть и предпочтения к первоочередным участникам частичной мобилизации в Самарской области 2022:

- наличие боевого опыта предпочтительно,

- в приоритете необходимые военно-учетные специальности, а не звания,

Сколько человек подлежит частичной мобилизации в Самарской области

Как объясняют в министерстве обороны, количество призываемых в рамках частичной мобилизации граждан определено потребностями воинских частей. Квоты по численности призываемых граждан из субъектов не устанавливаются. Мобилизационное задание зависит от количества граждан на воинском учете в комиссариате.

Кого не коснется частичная мобилизация в Самарской области 2022

Есть категории, которые призыву не подлежат. Это

- забронированные предприятиями оборонно-промышленного комплекса граждане,

- отцы 4 и более детей до 16 лет,

- занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы,

- если у матери кроме призывника 4 и более детей в возрасте до 8 лет, она воспитывает их без отца.

- те, кто постоянно не живет в России и не состоит на воинском учете.

Важный момент: призывать не будут студентов, граждан не проходивших военную службу, например, тех кому нет 18 лет. Также в зону СВО не будут отправлять призывников осеннего срочного призыва.

На шесть месяцев отсрочку получат те, кто признан временно негодным к военной службе из-за болезни: сломал руку, ногу, другие заболевания.

Как пояснили в СПЧ при президенте РФ, граждане с приписными удостоверениями призыву в рамках частичной мобилизации не подлежат.

Какие льготы и зарплату получат мобилизованные

Военнослужащие, призванные по мобилизации, получают те же статус, льготы и гарантии, что и контрактники. Денежное довольствие будет переводиться на карту и может быть перечислено семье военнослужащего.

Также стоит отметить, что с призывом на военную службу по мобилизации работника увольняют с места работы. Однако 22 сентября принят закон, который гарантирует сохранение рабочего места за таким военнослужащим до его возвращения.

Здесь мы узнали, как проходит частичная мобилизация в Самарской области прямо сейчас и кто приходит в военкоматы.

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