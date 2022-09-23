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Общество23 сентября 2022 11:09

Суд запретил строить в Самаре многоэтажки при недостаточном количестве парковочных мест

Они нарушали права людей на достойную инфраструктуру
Ирина СИНЕГУБОВА
Решения суда пока не вступили в законную силу.

Решения суда пока не вступили в законную силу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд Самары запретил строить многоэтажные дома в Кировском и Куйбышевском районах из-за недостаточного количества парковочных мест.

– Суд установил, что у застройщиков «Шард» и «СЗ Ракита» отсутствуют правовые основания на уменьшение количества парковочных мест при застройке, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

Прокуратура направляла в суд три исковых заявления. Они касались нарушений прав людей на благоприятную инфраструктуру при застройке в границах ул. Центральной, Южного шоссе, ул. Коммунальной, КСП «Волгарь» (ООО «Шард»), а также Ракитовского шоссе (ООО «СЗ Ракита»).

В среду, 21 сентября, суд удовлетворил требования прокуратуры. Решения суда пока не вступили в законную силу, после того, как это произойдет их исполнение возьмут под контроль.