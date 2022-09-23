В Самарской области в 2023 году могут запустить скоростные суда до Сызрани

С момента запуска "Валдаи" перевезли более 12 тысяч пассажиров. Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

В Самарской области планируют открыть новые маршруты для скоростных судов. Речь идет о знакомых многим «Валдаях», которые в этом году начали курсировать из Самары до Винновки и Ширяево.

Не исключено, что уже в следующем году их направят еще по одному маршруту. По данным регионального министерства туризма, сегодня решается вопрос о запуске «Валдаев» до Сызрани.

– В следующем году мы планируем тестирование новых маршрутов, о которых объявим уже непосредственно в следующем сезоне 2023 года, – рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Отметим, что к началу новой навигации 2023 года в регион прибудут еще два судна. «Валдаи» уже успели завоевать популярность у самарцев. За полтора месяца с момента старта программы «Валдаев-45Р» поездку на этих судах оценили более 12 тысяч пассажиров.