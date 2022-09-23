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Общество23 сентября 2022 15:55

Жителей Самарской области предупредили о сильной магнитной буре 30 сентября 2022 года

Специалисты рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе
Алена ПРОВКИНА
Самарцы могут почувствовать приступы головной боли

Самарцы могут почувствовать приступы головной боли

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области предупредили о сильной магнитной буре в конце сентября 2022 года. Чувствительным горожанам следует подготовиться.

По данным специалистов my-calend, самарцы почувствуют изменения уже вечером 29 сентября. На следующий день ожидается магнитная буря, сила которой составит 6 баллов. В этот день жители могут почувствовать приступы головной боли, скачки давления, апатию. Гражданам рекомендуют избегать физических нагрузок, больше отдыхать и не употреблять спиртное.

Напомним, в регионе объявили желтый уровень опасности из-за шквалистого ветра. 24 сентября 2022 года его порывы достигнут 15-18 метров в секунду.