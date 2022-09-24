В полиции рассказали подробности ДТП с участием мотоциклиста и Datsun в Тольятти

Пострадавшему мотоциклисту назначили амбулаторное лечение Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности ДТП с участием мотоциклиста, которое произошло 23 сентября 2022 года в Тольятти. Детали рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в 17:10 в районе дома № 6 по Южному шоссе. По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 27-летний водитель автомобиля Datsun on-DO. Молодой человек решил развернуться в нарушение требования дорожной разметки. В результате он столкнулся с мотоциклом Yamaha YZF-R6. Байком управлял 23-летний парень.

К счастью, обошлось без серьезных травм. Медики оказали мотоциклисту необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. В отношении молодого человека составили протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующей категории на управление ТС данного вида». Ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.