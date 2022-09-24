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Общество24 сентября 2022 11:11

Еще 2137 жителей Самарской области заболели коронавирусом 24 сентября 2022 года

В больницы за сутки госпитализировали 107 пациентов
Анастасия ФИЛАТОВА
Общее число случаев заражения КВИ в Самарской области превысило 450 тысяч

Общее число случаев заражения КВИ в Самарской области превысило 450 тысяч

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на субботу, 24 сентября 2022 года. За минувшие сутки КВИ диагностировали у 2 137 жителей региона. Это чуть меньше, чем накануне. Общее число случаев заражения теперь составляет 450 156, сообщает оперштаб.

На больничные койки попали еще 107 пациентов. При этом активно идет выздоровление. Закончили лечение и выписались с больничного 1 694 человека. За все время побороть COVID-19 смогли 424 684 жителя региона.

К сожалению, в Самарской области скончались еще трое больных, у которых был подтвержден коронавирус. Всего с начала пандемии в губернии зафиксировали уже 8 017 летальных случаев.

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