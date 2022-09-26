В Самаре показали, какую экипировку получают мобилизованные в Рощинском

В Самаре мобилизованные получают экипировку

В Самаре первых мобилизованных уже отправили к месту сборов. Большинство тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации, сейчас попали в Рощинский. В пресс-службе ЦВО с журналистами "КП-Самара" поделились видео, как мобилизованные получают экипировку - военную форму, новенькие берцы, в общем - все необходимое обмундирование.

Также военнослужащим проводят инструктаж - что нужно взять с собой, какие будут дальнейшие распоряжения. Сейчас к месту сборов отправлены, судя по видео, уже сотни человек. Как рассказал сегодня военком Самарской области Алексей Вдовин, повесток специально рассылали больше, чтобы был выбор и можно было набрать необходимое количество людей.

Самарский контрактник рассказал, что стоит взять с собой при мобилизации - список из интернета оказался даже чересчур полным.