Самарский военком объяснил большое количество разосланных повесток по частичной мобилизации

Алексей Вдовин прокомментировал проходящую частичную мобилизацию

Военком Самарской области Алексей Вдовин объяснил большое количество разосланных повесток в рамках частичной мобилизации. Он отметил, что их действительно отправили больше, чем нужно, чтобы обеспечить выполнение поставленного перед областью задания.

- Мы проводим рассылку повесток в большем количестве, чем нужно для обеспечения выполнении задачи в поставленный срок. Может случиться разное - человек куда-то выехал, его нет на месте, может быть, он заболел. И вместо него мы должны будем подобрать человека, который прибудет к месту формирования в установленный срок, - объяснил Алексей Вдовин.

Он также отметил, что сама цифра призыва носит закрытый характер. Но для Самарской области это также как и по России не более 1% от числа граждан, которые могут быть призваны при объявлении общей мобилизации.

Напомним, что частичная мобилизация сейчас продолжается. Первых мобилизованных уже отправили в Рощинский. Адвокат рассказала, какие документы нужно составить перед тем, как отправиться к месту прохождения службы.

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