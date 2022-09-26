Еще 2117 человек заболели коронавирусом в Самарской области 26 сентября 2022 года

Умерших людей за сутки в регионе не оказалось. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по данным оперативного штаба на 26 сентября 2022 года количество заболевших составило больше двух тысяч. За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 2117 человек.

На данный момент высокий показатель и у числа выздоровевших. Победить болезнь и выздороветь удалось 1801 жителю региона.

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус 52 человека, умерших нет. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.

По сравнению с позавчерашним днем, 24 сентября, количество заболевших сегодня незначительно уменьшилось. 24 сентября 2022 года коронавирусную инфекцию обнаружили у 2137 человек.