В регионе проверят защищенность всех учебных заведений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области проверят безопасность школ после стрельбы в Ижевске. Такое поручение на оперативном совещании в понедельник, 26 сентября 2022 года, дал губернатор Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, необходимо проверить защищенность всех образовательных учреждений и работу всех систем. Такую задачу он поставил руководителям муниципалитетов, а также министерству образования и науки.

- Во взаимодействиями с силами правопорядка обеспечить защиту объектов. Провести все проверочные мероприятия в течение суток, - отметил Дмитрий Азаров.

Подобные проверки также проведут в учреждениях культуры Самарской области и в местах массового пребывания людей.

Напомним, стрельба в школе № 88 в Ижевске произошла 26 сентября 2022 года. Мужчина в балаклаве убил в учебном заведении 13 человек, в том числе семерых детей. После этого он покончил с собой. По данным СК России, нападавший — 34-летний местный житель, который ранее учился в этой школе. Возбуждено уголовное дело.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске. Он пожелал родным погибших и пострадавших сил и терпения.