Синоптики рассказали, когда начнется зима в Самарской области в 2022 году

Зима может прийти в Самарскую область уже в ноябре 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда в Самарскую область придет зима в 2022 году. По словам начальника самарского гидрометцентра Приволжского УГМС Людмилы Ануровой, это может произойти раньше календарного срока — уже в ноябре.

— По статистике именно в ноябре идет переход через отметку в 0 градусов. Это тот самый критерий, который характеризует начало зимы, — рассказала «КП-Самара» специалист.

Какой будет зима в этом году, пока не ясно. Точных прогнозов у синоптиков еще нет. Однако, по словам Людмилы Ануровой, есть тенденция к изменению климата. В последние годы температура воздуха постоянно повышается. Зимой в Самарской области уже не так холодно, как раньше. Снега выпадает больше, часто бывают оттепели.