Огромная пробка образовалась на границе Самарской области и Казахстана

Пробка растянулась от поселка Поляков в Большечерниговском районе до границы с Казахстаном Фото: Скриншот с видео

Жители Самарской области рассказали об огромной пробке на границе с Казахстаном. Очевидцы сняли на видео, как днем 26 сентября 2022 года на трассе выстроилась огромная очередь из транспорта. В большинстве своем в заторе стоят грузовики.

— Пробка растянулась на несколько километров от поселка Поляков в Большечерниговском районе до границы с Казахстаном. Местным проехать просто нереально, автобусы проезжают с трудом, — поделилась в соцсетях жительница региона.

По словам интернет-пользователей, местные жители стараются по возможности никуда не выезжать. Потому что если в Черниговку еще можно уехать, то обратно довольно трудно — вся полоса занята. Очевидцы сообщают, что очередь из машин стоит несколько часов.

Напомним, ранее перекрыли движение на участке трассы А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном. У пропускного пункта «Маштаково» ввели реверсивное движение. Ограничение связано с установкой комплексов досмотра и ремонтом дороги на въезде в РФ со стороны Казахстана.