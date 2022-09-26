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Общество26 сентября 2022 17:56

Самарские синоптики рассказали, когда ждать первый снег

В регионе похолодает
Алена ПРОВКИНА
В регионе ожидается похолодание

В регионе ожидается похолодание

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Местным жителям рассказали, когда ждать первый снег.

По предварительным данным синоптиков gismeteo, снег может пойти уже в конце октября 2022 года. Также специалист рассказал редакции «КП-Самара», что снегопад возможен и в начале ноября текущего года. На данный момент в регионе наблюдается сильное похолодание. Температура воздуха 26 сентября упала до +11 градусов.

Напомним, рабочая неделя начнется с понижения температуры. Местами облачно, с прояснениями. Возможен дождь.