В Самаре редкая крышка «Coca-Cola» продается за 50 миллионов рублей

Крышку продают за крупную сумму. Фото: Авито

В Самаре местный жители решил продать коллекционную крышку от газировки. За пластик он хочет получить 50 миллионов рублей.

Согласно объявлению, коллекционная крышка от бутылки «Coca-Cola» с номером 13 46 продается за крупную сумму. Продать пластик решили в сентябре 2022 года. Пока крышка не пользуется популярностью и не нашла своего нового владельца.

Напомним, в регионе предприимчивые граждане продают три конфеты «Кислинка», снятые с производства, за 10 тысяч рублей и уникальную травинку за 999 999 999 рублей. Самарцы стараются заработать на редких вещах.