Мобилизованные жители Самарской области показали, чем их кормят в Рощинском

Обед призывников выглядит просто, но зато питательно / Фото: Происшествия Тольятти

Стало известно, чем кормят призванных по частичной мобилизации жителей Самарской области. Речь идет о тех, кого уже отправили на сборы в поселок Рощинский. Один из призывников опубликовал в соцсетях фото своего обеда. Выглядит он довольно аппетитно и питательно.

К примеру, накануне мобилизованных кормили супом, макаронами с подливой и салатом. В дополнение к этому им выдали вареное яйцо, хлеб, масло и маленькую упаковку сока. Голодным никто не остался. По словам мужчины, желающие могли также наведаться в расположенные рядом с частью магазины. Судя по фото, все призывники уже получили необходимую экипировку.

- Всех накормили и одели. И спать разложили. Ребята не унывают, шутят и улыбаются, - написал один из интернет-пользователей.

Мобилизованных выпускают из части в магазины / Фото: Происшествия Тольятти

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, сейчас мобилизованные получают зимний и летний комплект одежды, снаряжение и банковские карты. После формирования подразделений они приступят к боевому слаживанию.

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