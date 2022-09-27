Горячую линию по вопросам частичной мобилизации открыли в Самарской области

Самарцы смогут задать интересующие вопросы специалистам горячей линии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 26 сентября 2022 года, в Самарской области заработала горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Ее открыл аппарат уполномоченного по права человека в 63 регионе.

- Телефон горячей линии – 8 (846) 337-29-03. Звонки принимаются с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, в пятницу – до 17:00. Также ежедневно можно подать обращение в письменном виде по почте (адрес: 443020, Самара, ул. Ленинградская, 75), по электронной почте Ombudsman.Samara@yandex.ru или через официальный сайт уполномоченного, - написала омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова в своем телеграм-канале.

Отметим, ответы на вопросы на тему проведения спецоперации можно найти на сайте Минобороны России. Также подробная информация размещена на портале «Объясняем.рф». Ранее «КП-Самара» публиковала ответы на главные вопросы о частичной мобилизации.