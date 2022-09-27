В Самарской области коронавирус подтвердили у 2089 человек 27 сентября 2022 года

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 94 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по данным оперативного штаба на 27 сентября 2022 года количество заболевших составило больше двух тысяч. За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 2089 человек.

На данный момент высокий показатель и у числа выздоровевших. Победить болезнь и излечиться удалось 1996 жителям региона.

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус 94 человека, умер один пациент. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.

По сравнению с вчерашним днем, 26 сентября, количество заболевших сегодня незначительно уменьшилось. 26 сентября 2022 года коронавирусную инфекцию обнаружили у 2117 человек.