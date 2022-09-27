В Самаре 1 октября 2022 года ограничат движение транспорта по ул. Алексея Толстого

Изменения связаны с празднованием 130-летия Самарской исторической мечети. Фото: vk.com/mechet63

В Самаре 1 октября 2022 года состоится открытие исторической мечети. Религиозный объект вернется к работе после реконструкции. В рамках открытия, а также в честь 130-летия мечети в городе пройдут праздничные мероприятия. В связи с этим на улице Алексея Толстого вводятся ограничения на проезд транспорта.

Как сообщает администрация города, запрет будет действовать с 00:00 до 17:00 1 октября на участке от улицы Венцека до Ленинградской. А с 18:00 30 сентября до 17:00 1 октября здесь запретят стоянку и остановку транспорта.

Ознакомиться с организацией движения можно на схеме.

Напомним, на мероприятии участников ждет обширная программа, в числе которой – экскурсии, выставка халяльной продукции, мастер-классы и традиционное угощения гостей. Начало – в 10:00.