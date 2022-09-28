В Самаре начались общественные обсуждения строительства небоскребов без парковок у БЦ "ЗИМ"

Экспозиция проекта будет представлена в здании департамента градостроительства Самары. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Самаре проходят общественные обсуждения по поводу строительства высоток у бизнес-центра "ЗИМ" на ул. Ново-Садовой с отклонениями по парковкам, сообщает "Волга Ньюс".

Здания, высота которых будет доходить до 99,99 метров, планируется построить на территории площадью 7,9 тысяч кв. м. При этом количество парковочных мест рассчитано как 0,7 на квартиру. Обсуждения проходят до 15 октября.

Для двух участков, которые входят в заявленную площадь, сменили зонирование с общественно-деловой зоны городского значения на общественно-деловую зону районного значения.

Экспозиция проекта будет представлена в здании департамента градостроительства Самары по адресу: улица Галактионовская, 132. Ознакомиться с ней можно будет с 1 по 8 октября 2022 года.