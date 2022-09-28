Подразделения поликлиники № 13 разместят в больнице Красного Креста в Самаре

Больница Красного Креста была построена в 1902 году Фото: СОЦСЕТИ

Реконструкцию больницы Красного Креста в Самаре планируют начать в 2022 году. Здание на улице Льва Толстого, которое было построено в более века назад, приспособят под поликлинику. Об этом стало известно на оперативном совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

- После обновления здания там будут располагаться подразделения поликлиники № 13 Железнодорожного района. На первом этаже разместят детское отделение, на втором и третьем — женскую консультацию, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним здание миссии Красного Креста было построено на улице Льва Толстого, 136 в 1902 году. Оно является памятником архитектуры. Планы по реставрации объекта обсуждают уже несколько лет. Ранее сообщалось, что реконструкция начнется в 2024 году, но потом работы перенесли на 2022-й.