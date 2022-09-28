Жителей Самарской области напугал странный синий гриб в сентябре 2022 года

На шляпке странные синие пятна. Фото: "Подслушано в Жигулевске"

В городе Жигулевск Самарской области жители продолжают делиться необычными находками. На этот раз горожане срезали странный синий гриб в лесу.

В комментариях пользователи разделились во мнении. Никто не смог дать точной оценки и определить вид гриба. Лишь немногие посоветовали оставить "добычу" в лесу, чтобы избежать возможного отравления.

- Главное правило грибника: не знаешь – не бери, - подчеркивают жители.

Напомним, также в социальных сетях местные поделились фото кузнечика-каннибала. Такое насекомое с легкостью может прокусить человеческую кожу и не брезгует полакомиться своими сородичами.