Упавшее дерево повредило три машины на пр. Ленина в Самаре 28 сентября 2022 года

Вырванное с корнем дерево упало, перекрыв дорогу / Фото: samara.dtp.official

Днем в среду, 28 сентября 2022 года, на проспекте Ленина в Самаре произошло ЧП. В районе дома № 16 дерево рухнуло на три легковых автомобиля. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

— Упавшее дерево повредило «Мазду», «Калину» и «Киа», — поделились свидетели происшествия.

Судя по фото, две машины были припаркованы, а третья ехала по дороге. Хотя они находились на удалении от дерева, его ветки частично задели авто. Что интересно, уже растерявший листья гигант не сломался, как это обычно бывает при сильном ветре. Его вырвало с корнем из земли. В итоге дерево упало и перегородило дорогу.

Напомним, сегодня в Самарской области объявили желтый уровень опасности. Всему виной — ливень и сильный ветер до 20 м/с. МЧС разослало оповещения об ухудшении погоды накануне. Жителей региона попросили по возможности не выходить на улицу и никуда не ездить на личном авто — поставить машину в гараж или припарковать вдали от деревьев.