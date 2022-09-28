Трамвайные пути на ул. Ново-Садовой нуждаются в ремонте Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре планируют поменять трамвайные рельсы на ул.Ново-Садовой. Об этом журналисту «КП-Самара» рассказал руководитель Трамвайно-троллейбусного управления Михаил Ефремов.

По словам Михаила Ефремова, необходимость такого ремонта давно назрела.

- Это наш хребтовый маршрут, по нему едет очень много трамваев,- пояснил Михаил Ефремов. – В то же время мы получаем много жалоб на состояние трамвайных путей, на то, что трамваи едут слишком медленно – а ехать быстрее не позволяет состояние рельс из соображений безопасности, чтобы избежать сходов.

По словам Михаила Ефремова, в ТТУ уже сформировали и отправили в правительство Самарской области соответствующую заявку.

- Мы предполагаем, что ремонт будет разбит на отдельные этапы, мы выделили пять отдельных участков, - пояснил Михаил Ефремов.

В ТТУ заверили, что закрывать движение трамваев по ул.Ново-Садовой из-за ремонта путей не собираются.

- Ремонтировать будем в основном по ночам, - пояснил Михаил Ефремов. – Но возможно также возникнет необходимость отдельных кратковременных перекрытий движения.

Также Михаил Ефремов рассказал о судьбе самарского электробуса, который ходил от Южного города до Губернского рынка, однако позднее пропал с улиц города.