В Самару напоследок в начале октября 2022 года заглянет теплое лето

В Самаре еще будет тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самару в начале октября 2022 года заглянет теплое лето - попрощаться напоследок перед холодами и зимой. Температура в понедельник 3 октября по прогнозам синоптиков на сайте Гисметео поднимется до +22 градусов. А накануне в воскресенье будет солнечный день с температурой +18 и без малейшего облачка.

Начало октября судя по прогнозам вообще выдастся довольно теплым. Температура будет колебаться от +16 до +18, правда и солнышка будет не очень много, скорее будет облачно, солнце в следующий раз после выходных выглянет только 6 октября.

Еще несколько дней - 3 и 4 октября - будут очень ветреными. Скорость потоков воздуха достигнет 16 м/с. Осадков на следующей рабочей неделе пока не обещают.

Также ранее синоптики рассказали, когда в Самаре в этом году может выпасть снег.