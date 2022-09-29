Трамваи № 7, 20 и 20к пустили в объезд из-за обвала грунта на ул. Ново-Вокзальной в Самаре

Движение трамваев по ул. Ново-Вокзальной закрыли по направлению "в город" / Фото: департамент транспорта Самары

В четверг, 29 сентября 2022 года, на улице Ново-Вокзальной в Самаре обвалился грунт. Из-за этого движение трамваев по направлению «в город» на участке от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой пришлось временно закрыть.

— Трамваи маршрутов №№ 7, 20 и 20к курсируют измененной трассой следования, — сообщает департамент транспорта Самары в своем телеграм-канале.

Так, трамвай № 7 ездит от Барбошиной поляны до станции метро «Победа» без изменений, а в обратном направлении — через 15-й микрорайон по улице Ставропольской. Трамваи № 20 и 20к от Северного трамвайного депо по улицам Ново-Вокзальной и Ставропольской, через Дом печати, Постников овраг и далее по своему маршруту. А от улицы Пионерской — без изменений.

Когда трамваи вернутся на свои прежние маршруты, пока неизвестно.