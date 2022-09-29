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Общество29 сентября 2022 12:37

В Самаре при замене лампочки жители обнаружили огромного «птеродактиля»

Читатели поделились кадрами
Алена ПРОВКИНА
Самарцы окрестили стрекозу "птеродактилем"

Самарцы окрестили стрекозу "птеродактилем"

Фото: Анна ИЛЮШИНА

В Самаре при замене лампочки жители обнаружили огромного «птеродактиля». Насекомое пряталось в люстре.

По сообщению читателя «КП-Самара», во время замены лампы жители обнаружили огромное высушенное насекомое, которое окрестили «птеродактилем». Скорее всего, стрекоза старалась скрыться от холода и переждать зиму в теплом месте. Как она поместилась в лампу и почему не чувствовала жара – пока непонятно.

Напомним, жители региона обнаружили в заповеднике большого кузнечика-каннибала. Степная дыбка с легкостью может прокусить кожу человека и не брезгует своими сородичами. Самарцам стоит быть аккуратнее с насекомыми.