Самарцы окрестили стрекозу "птеродактилем" Фото: Анна ИЛЮШИНА

В Самаре при замене лампочки жители обнаружили огромного «птеродактиля». Насекомое пряталось в люстре.

По сообщению читателя «КП-Самара», во время замены лампы жители обнаружили огромное высушенное насекомое, которое окрестили «птеродактилем». Скорее всего, стрекоза старалась скрыться от холода и переждать зиму в теплом месте. Как она поместилась в лампу и почему не чувствовала жара – пока непонятно.

Напомним, жители региона обнаружили в заповеднике большого кузнечика-каннибала. Степная дыбка с легкостью может прокусить кожу человека и не брезгует своими сородичами. Самарцам стоит быть аккуратнее с насекомыми.