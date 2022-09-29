В Самаре трамваи начали готовить к зиме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре трамваи начали готовить к зиме. Это делается для того, чтобы предотвратить перебои в работе, которые случались из-за снегопадов в прошлые годы. Об этом журналисту «КП-Самара» рассказал руководитель ТТУ Самары Михаил Ефремов.

Глава ТТУ отметил, что прошлой зимой в движении трамваев в Самаре были серьезные сбои, виной которых оказались обильные снегопады.

- Мы видим, где мы недоработали, нужно было быстрее реагировать и устранять возникающие неприятности со снегоочистителями, однако снегопады следовали один за другим, и мы не успевали, - рассказал Михаил Ефремов журналисту «КП-Самара». – Кроме того, ситуацию усугубил коронавирус – в феврале и в марте 2022 года бывали периоды, когда на больничном находилось до 200 сотрудников ТТУ. Из-за этого садиться за руль трамвая и работать кондукторами было просто некому и на линию выходила только половина подвижного состава.

В ТТУ уверяют, что учли ошибки прошлых лет и усиленно готовятся к зиме.

- Приводим снегоочистители в порядок, - рассказал Михаил Ефремов. – Также уже готовим запасные двигатели трамваев взамен сгоревших.

Взялись в ТТУ и за решение проблемы кадров. Сейчас в ведомстве не хватает около 20% необходимого состава. Чтобы привлечь водителей, им проиндексировали зарплату, а также ввели подъемные в 100 тысяч рублей для новых сотрудников.

- В результате сейчас в учебном центре ТТУ проходят обучение 20 новых водителей, также удалось вернуть в ТТУ часть старых кадров, - отметил Михаил Ефремов.

Также руководитель ТТУ рассказал, как в городе планируют решать вопрос с обновлением подвижного состава трамваев, где будут ремонтировать рельсы и вернутся ли трамваи на Галактионовскую.