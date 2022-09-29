Новые двигатели и подъемные для водителей: в ТТУ Самары рассказали, как собираются решать проблему трамваев

В Самаре собираются купить новые трамваи и отремонтировать рельсы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара по праву гордится своей трамвайной сетью – по протяженности рельсов столица региона занимает одно из первых мест в Поволжье. Трамваи и троллейбусы связывают разные уголки города в единое целое. Но есть и неизбежные проблемы – дефицит подвижного состава, изношенность путей и нехватка кадров. Руководитель ТТУ Самары Михаил Ефремов рассказал журналисту «КП-Самара», как в трамвайно-троллейбусном управлении собираются решать эти вопросы и как городские трамваи готовятся к зиме.

«Средний возраст трамвая – 35 лет»

Как рассказал Михаил Ефремов, в Самаре до сих пор на линии ходят трамваи 70-х и 80-х годов.

- Средний возраст трамвая в Самаре составляет 35 лет. С учетом огромной ежедневной нагрузки, которой они подвергаются, это, конечно, много,- отметил Михаил Ефремов. – Причем из 417 трамваев, которые находятся на балансе ТТУ, 340 – это старые «Татра» Т-3. Кроме того, у нас есть 43 трамвая, купленных в Екатеринбурге в 2008 году. Остальное – это закупки 2010-х годов и к чемпионату мира по футболу. Последние трамваи мы получали в 2017 году. Этого, конечно, не хватает, дефицит около 20%.

Михаил Ефремов рассказал о планах ТТУ по обновлению подвижного состава трамваев.

- Еще в прошлом году мы подали в федеральный минтранс заявку на 34 новых трехсекционных трамвая – то есть сотню новых вагонов для Самары, - рассказал Михаил Ефремов. – Если бы их привезли, это во многом решило бы самарскую проблему с трамваями. Однако по неизвестным нам причинам министерство выполнение этой заявки перенесло на 2023 год. Сейчас мы подготовили и сдали все необходимые документы и пояснительные записки, которые доказывают необходимость этих трамваев для Самары. Надеемся, что наша заявка будет выполнена.

Напомним, на днях в мэрии Самары сообщили, что уже направили в вышестоящие инстанции заявки на приобретение 34 новых двухсекционных низкопольных трамваев и 300 новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе. Этот транспорт может выйти на улицы города уже в следующем году.

Новые рельсы для Ново-Садовой

Еще одна проблема, на которую жалуются пассажиры – это состояние трамвайных путей. Из-за этого трамваи нередко едут слишком медленно, и порой даже сходят с рельсов. В ТТУ уверены – трамвайные пути в Самаре требуют замены, и планируют провести такие работы на одной из основных трамвайных артерий города – ул.Ново-Садовой.

- Это одна из основных транспортных магистралей, - отметил Михаил Ефремов. - Ехать здесь быстрее трамваям не позволяет состояние путей, это просто небезопасно. Мы сформировали и направили в правительство Самарской области заявку на ремонт трамвайных путей на ул.Ново-Садовой, надеемся, что она получит финансирование.

Предполагается, что ремонт будет разбит на пять отдельных этапов и, возможно, займет не один год. При этом перекрывать движение трамваев по Ново-Садовой не планируют – подрядчик будет выполнять необходимые работы в ночное время.

Готовятся к зиме

Михаил Ефремов рассказал, как самарские трамваи готовятся к зиме.

- Две предыдущие зимы для трамваев были сложными, - признал глава ТТУ. – Отчасти мы виноваты сами – нужно было быстрее реагировать и устранять неприятности, связанные с очисткой снега в ситуации, когда снегопады следовали один за другим. Но были и объективные причины – в феврале-марте 2022 года мы столкнулись с проблемой ковида, одновременно на больничном находилось до 200 человек. В итоге порой на линии работало только половина подвижного става. Конечно, это вызывало негатив. Сейчас мы готовимся к зиме, приводим в порядок снегоочистители, готовим дополнительные двигатели трамваев взамен сгоревших. Проиндексировали зарплаты и объявили подъемные в 100 тысяч для водителей – в результате удалось вернуть часть старых водителей и набрать новых, сейчас в учебном центре обучается 20 человек.

Вернутся на Хлебную площадь и ул.Галактионовскую

В ТТУ поделились с журналистом «КП-Самара» планами по развитию трамвайной сети на 2023 год.

- В первую очередь мы надеемся все-таки сделать правый поворот с улицы Ставропольской на ул.Ново-Вокзальную, - рассказал Михаил Ефремов. – Это сейчас задача номер один. Это нужно ТТУ и с технической точки зрения – быстрее убирать трамвай с путей в случае каких-то поломок, и даст дополнительные возможности объездов при перекрытии движения, например, при строительстве магистрали Центральная.

Вторая крупная задача – возвращение трамваев на Хлебную площадь.

- Мы надеемся в ближайшее время вернуть трамваи на их историческое место, на узловую станцию на ул.Крупской, откуда их убирали из-за строительства Фрунзенского моста, - объяснил Михаил Ефремов. - К этому вопросу сможем вернуться уже после окончания строительства развязки на ул. Ново-Садовой.

Также глава ТТУ заверил, что трамваи обязательно вернутся на ул.Галактионовскую после окончания строительства метро.

- Деньги на перекладку трамвайной линии уже заложены в смету на строительство метро, так что дополнительного финансирования не понадобится, - пояснил Михаил Ефремов.

А вот появившиеся несколько лет назад планы по строительству трамвайной ветки в Крутые ключи, скорее всего, в ближайшее время так и останутся несбыточными планами.

- Стоимость такого строительства просчитывалась в 2017 году, и тогда это было около 10 миллиардов рублей. Сейчас уже в разы больше, вряд ли это перспектива развития для ближайших лет, - считает Михаил Ефремов.

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