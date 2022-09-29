Более 250 тысяч семей с детьми получили маткапитал в Самарской области

С начала 2022 года в Самарской области выдали 11 тысяч сертификатов на получение маткапитала Фото: Мария ЛЕНЦ

В Самарской области сертификаты на материнский капитал получили уже 277 тысяч семей. Речь идет о периоде с момента начала действия программы.

— С января 2022 года было выдано более 11 тысяч сертификатов на получение маткапитала. Почти 25,5 тысяч заявлений жители подали, чтобы воспользоваться средствами господдержки. Около 13,5 тысяч семей выбрали получение ежемесячной выплаты, более 9,5 тысяч — направили деньги на улучшение жилусловий, свыше 2 тысяч — на образование и накопительную часть пенсии, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас размер выплаты на первого ребенка составляет 524,5 тысяч рублей. При рождении второго предоставляют допвыплату в 168,6 тысячи рублей. Правительство РФ решило проиндексировать материнский капитал по уровню фактической инфляции. С 1 февраля 2023 года сумма на первого ребенка увеличится до 589,5 тысяч рублей, а на второго — до 779 тысяч.

Напомним, семьи с детьми в Самарской области могут рассчитывать и на региональные меры поддержки. В губернии их сейчас более 30. Помощь оказывают семьям с детьми в возрасте 0-3, 3-7 и 8-16 лет. К примеру, по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при рождении первого ребенка родители получают «Подарок новорожденному». В него входит все необходимое для малыша. С начала 2022 года такие презенты получили более 6,5 тысяч семей.