Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2022 14:43

Автобусы из Самары и Тольятти в казахстанский Уральск временно отменили с 29 сентября 2022

Это сделали в целях безопасности пассажиров
Анастасия ФИЛАТОВА
Автобусное сообщение между Самарской областью и Казахстаном приостановлено

Автобусное сообщение между Самарской областью и Казахстаном приостановлено

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Между Самарской областью и Казахстаном временно приостановили автобусное сообщение. Речь идет маршрутах, которые курсируют из Самары и Тольятти в Уральск и обратно. Их отменили с четверга, 29 сентября 2022 года.

— Временно приостановлены перевозки пассажиров и багажа на общественном транспорте по маршрутам Уральск — Самара и Уральск — Тольятти. Это сделано в целях безопасности в связи со сложившейся ситуацией на границе РФ и Казахстана, — говорится в сообщении на сайте автовокзала Уральска.

Напомним, с прошлой недели на границе России с Казахстаном наблюдаются большие пробки. К примеру, в Большеглушицком районе Самарской области на днях вереница из грузовых и легковых машин растянулась на несколько километров. Автомобилисты стоят по несколько часов. Заторы на трассах затрудняют проезд для общественного транспорта.