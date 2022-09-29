Автобусы из Самары и Тольятти в казахстанский Уральск временно отменили с 29 сентября 2022

Автобусное сообщение между Самарской областью и Казахстаном приостановлено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Между Самарской областью и Казахстаном временно приостановили автобусное сообщение. Речь идет маршрутах, которые курсируют из Самары и Тольятти в Уральск и обратно. Их отменили с четверга, 29 сентября 2022 года.

— Временно приостановлены перевозки пассажиров и багажа на общественном транспорте по маршрутам Уральск — Самара и Уральск — Тольятти. Это сделано в целях безопасности в связи со сложившейся ситуацией на границе РФ и Казахстана, — говорится в сообщении на сайте автовокзала Уральска.

Напомним, с прошлой недели на границе России с Казахстаном наблюдаются большие пробки. К примеру, в Большеглушицком районе Самарской области на днях вереница из грузовых и легковых машин растянулась на несколько километров. Автомобилисты стоят по несколько часов. Заторы на трассах затрудняют проезд для общественного транспорта.