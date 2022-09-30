В трамваях Самары могут появиться отечественные валидаторы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начали тестировать российские валидаторы для трамваев. Их планируют использовать вместе чешских аппаратов. Об этом журналисту «КП-Самара» в сентябре 2022 года рассказал руководитель Трамвайно-троллейбусного управления Самары Михаил Ефремов.

- В самарских трамваях сейчас стоят чешские валидаторы, однако с этим производителем мы больше не работаем, - пояснил Михаил Ефремов журналисту «КП-Самара» . – С июля мы начали тестировать российский аппарат. Его производят в Подмосковье, все комплектующие полностью отечественного производства. Пока мы фиксируем некоторые сбои в плане синхронизации программного обеспечения с оператором транспортной карты, сейчас ведется работа по устранению недочетов.

Михаил Ефремов отметил, что в трамваях и троллейбусах Самары не планируют отказываться от кондукторов.

- Валидаторы устанавливают в помощь кондукторам, а не вместо них, - пояснил руководитель ТТУ. – Аппараты не принимают наличные деньги. А несмотря на то, что 87% платежей в общественном транспорте сейчас идет по безналу, часть пассажиров по-прежнему расплачивается наличкой, и задача кондукторов их обилечивать. Цель установки валидаторов была другая – в трамваях из двух вагонов кондуктор часто просто физически не успевал обилетить всех пассажиров и по нашим расчетам мы теряли 10-12 процентов возможной выручки. После установки валидаторов объем выручки вырос на 7%. Понятно, что они рассчитаны на сознательных пассажиров, а те, кто хочет обмануть и проехать бесплатно, ими не воспользуется. Однако для большинства пассажиров валидатор – это удобно, потому что позволяет не ждать кондуктора, а взять билет самостоятельно.

Также Михаил Ефремов рассказал, как в ТТУ Самары собираются решать проблему городских трамваев. В частности, запланирован ремонт трамвайных путей на ул.Ново-Садовой и закупка новых вагонов.