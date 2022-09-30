Бассейн рядом с ПГУТИ построят на Московском шоссе в Самаре до конца 2023 года

В бассейне длиной 25 метров предусмотрят шесть дорожек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре приступили к поиску подрядчика для строительства нового бассейна. Его разместят на Московском шоссе, 77 — между вторым корпусом ПГУТИ и жилой застройкой на улице Стара-Загора, 50-52. Заказчиком работ выступает Минцифры РФ. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Планируется, что здание будет двухэтажным. На первом разместят вестибюль с гардеробом, помещение охраны и кассу, санузел, зал для подготовительных занятий, учебно-методический кабинет, тренерскую. На втором этаже обустроят бассейн длиной 25 метров на 6 дорожек. Там же сделают раздевалки, душевые, санузлы, помещение дежурной медсестры, помещения администрации.

Планируется, что в смену здание сможет принять до 64 человек — 50 в бассейне и 14 — в зале подготовительных занятий. Занятия предусматриваются по 5 смен в день, продолжительность каждой — 1,5-2 часа (сюда входит время на переодевание, разминку и уборку помещений).

Итоги электронного аукциона подведут 20 октября 2022 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 232,4 млн рублей. Деньги выделят из федерального бюджета. Срок выполнения работ — с момента подписания договора до 31 декабря 2023 года.