Синоптики рассказали, когда в Самарской области выпадет первый снег и когда ждать морозов

По словам специалиста, зимой в регионе уже не так холодно, а осадков выпадает больше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальник самарского гидрометцентра Людмила Анурова рассказала «КП-Самара», когда выпадет снег в Самарской области в 2022 году.

— По статистике, первый снег в Самаре появляется во второй половине ноября, вероятнее всего, также будет и в этом году, — сообщила «КП-Самара» специалист.

Людмила Анурова уточнила, что это долгосрочные прогнозы и точно сказать пока сложно. Однако, есть однозначная тенденция изменения климата. По словам специалиста, каждый месяц температура повышается. Зимой в регионе уже не так холодно, а осадков выпадает больше, чаще случаются оттепели.