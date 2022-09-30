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Общество30 сентября 2022 17:32

Синоптики рассказали, когда в Самарской области выпадет первый снег и когда ждать морозов

Пока на данный момент прогноз является не точным
Ирина СИНЕГУБОВА
По словам специалиста, зимой в регионе уже не так холодно, а осадков выпадает больше.

По словам специалиста, зимой в регионе уже не так холодно, а осадков выпадает больше.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальник самарского гидрометцентра Людмила Анурова рассказала «КП-Самара», когда выпадет снег в Самарской области в 2022 году.

— По статистике, первый снег в Самаре появляется во второй половине ноября, вероятнее всего, также будет и в этом году, — сообщила «КП-Самара» специалист.

Людмила Анурова уточнила, что это долгосрочные прогнозы и точно сказать пока сложно. Однако, есть однозначная тенденция изменения климата. По словам специалиста, каждый месяц температура повышается. Зимой в регионе уже не так холодно, а осадков выпадает больше, чаще случаются оттепели.