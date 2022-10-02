30 сентября было подписано соглашение о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самаре эксперты высказались в поддержку вхождения в состав России новых регионов. После того, как 30 сентября 2022 года Президент РФ Владимир Путин подписал документы о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, эксперты в Самаре рассказали о значении присоединения к России новых территорий.

Командующий 2-ой гвардейской общевойсковой армией гвардии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин отметил, что после этого события мир уже не будет прежним.

- Речь идет о будущем и судьбе России. Жители этих территорий не просто демонстрируют свою волю, - отметил Андрей Колотовкин. - Они проголосовали за свое право жить. Поэтому у нас больше нет места для малодушия. Отступать некуда, слабости нам не простят.

Депутат Самарской губдумы, призванный в рамках частичной мобилизации и занявший должность замкомандира батальона 15-й мотострелковой гвардейской александрийской бригады Дмитрий Холин уверен, что вместе территории смогут жить и развиваться быстрее и лучше.

- Когда каждый добавляет лучшее, что у него есть, выигрывают все, - уверен Дмитрий Холин.