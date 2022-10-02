Самарцы откликнулись на призыв помочь жителям Северодонецка и Лисичанска. Фото: соцсети

Жители Самары отправили почти полтонны гуманитарной помощи в Северодонецк и Лисичанск. Самарцы собрали для жителей Донбасса теплые вещи и продукты питания.

Организатором сбора гуманитарной помощи выступил независимый британский журналист Грэм Филлипс. Сбор помощи по Самаре координировала самарчанка Любовь Глотова. Многие горожане откликнулись на призыв.

- В результате удалось собрать 426 кг гуманитарной помощи,- написала в соцсети участница сбора Татьяна Кузнецова. - Скоро зима и люди нуждаются в тёплых вещах и продуктах питания. Это благое дело и хорошая карма. Добрые дела делать не сложно, но эффект от них огромный!

Вчера, 1 октября, собранную помощь отправили на Донбасс.

Это далеко не первый случай, когда жители Самары и региона помогают мирному населению Донбасса и российским бойцам, которые сейчас там находятся. Например, сбором помощи занялся и самарский коллекционер Андрей Болдырев.