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Общество3 октября 2022 6:53

Экс-министр имущества Самарской области попал в список уволенных из-за утраты доверия чиновников

Информация об этом появилась спустя год после ухода Сергея Черепанова с поста
Анастасия ФИЛАТОВА
Чиновник нарушил закон при предоставлении отчетности о своих доходах

Чиновник нарушил закон при предоставлении отчетности о своих доходах

Фото: правительство Самарской области

Бывший министр имущественных отношений Самарской области Сергей Черепанов попал в реестр должностных лиц, уволенных из-за утраты доверия за коррупционное правонарушение. Датой вынесение акта об увольнении в документе указано 14 сентября 2022 года.

По информации из реестра, Сергей Черепанов лишился своей должности, поскольку нарушил статьи федерального и регионального законов. Речь идет о предоставлении отчетности о доходах.

Напомним, Сергей Черепанов возглавлял министерство имущественных отношений с осени 2018 года. Об его уходе с поста стало известно в октябре 2021-го. Однако информация об увольнении чиновника появилась в реестре только спустя год. Отметим, сейчас обязанности главы ведомства исполняет Игорь Андреев.