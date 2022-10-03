Экс-министр имущества Самарской области попал в список уволенных из-за утраты доверия чиновников

Чиновник нарушил закон при предоставлении отчетности о своих доходах Фото: правительство Самарской области

Бывший министр имущественных отношений Самарской области Сергей Черепанов попал в реестр должностных лиц, уволенных из-за утраты доверия за коррупционное правонарушение. Датой вынесение акта об увольнении в документе указано 14 сентября 2022 года.

По информации из реестра, Сергей Черепанов лишился своей должности, поскольку нарушил статьи федерального и регионального законов. Речь идет о предоставлении отчетности о доходах.

Напомним, Сергей Черепанов возглавлял министерство имущественных отношений с осени 2018 года. Об его уходе с поста стало известно в октябре 2021-го. Однако информация об увольнении чиновника появилась в реестре только спустя год. Отметим, сейчас обязанности главы ведомства исполняет Игорь Андреев.