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Общество3 октября 2022 8:19

В Красноглинском районе Самары собираются построить новый спорткомплекс

Учреждение появится в Красном Пахаре
Алена ПРОВКИНА
В областной столице появится еще один спорткомплекс

В областной столице появится еще один спорткомплекс

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районе Самары стало известно о строительстве нового спортивного комплекса. Здание планируют возвести в Красном Пахаре.

Согласно опубликованным документам, в поселке Красный Пахарь на участке, площадь которого составляет более 24 300 метров, организуют площадки для занятий спортом. Представитель АО «Кошелев-Проект» дал соответствующие разрешение на строительство. Постановление опубликовала мэрия.

Напомним, что также в регионе обсудили перспективы развития микрорайона Крутые Ключи. Объекты социальной инфраструктуры планируют возвести в кратчайшие сроки.