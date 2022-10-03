В Красноглинском районе Самары собираются построить новый спорткомплекс

В областной столице появится еще один спорткомплекс Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районе Самары стало известно о строительстве нового спортивного комплекса. Здание планируют возвести в Красном Пахаре.

Согласно опубликованным документам, в поселке Красный Пахарь на участке, площадь которого составляет более 24 300 метров, организуют площадки для занятий спортом. Представитель АО «Кошелев-Проект» дал соответствующие разрешение на строительство. Постановление опубликовала мэрия.

Напомним, что также в регионе обсудили перспективы развития микрорайона Крутые Ключи. Объекты социальной инфраструктуры планируют возвести в кратчайшие сроки.