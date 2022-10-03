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Общество3 октября 2022 8:27

В Самаре к отоплению подключили 76% многоквартирных домов на 3 октября 2022 года

Рассказываем, где еще должны дать отопление
Ирина СИНЕГУБОВА
На данный момент, подключают вузы, ссузы, учреждения культуры и спорта.

На данный момент, подключают вузы, ссузы, учреждения культуры и спорта.

Фото: администрация Самары

На сегодняшний день, 3 октября, в Самаре жилищный фонд подключили к отоплению на 76%. Это 7 755 многоквартирных домов из 10 195.

— Процесс подключения отопления мониторится каждый день утром и вечером. Практически все учреждения здравоохранения, школы и детские сады отапливаются уже более недели, — отметила Елена Лапушкина.

По сообщению администрации Самары, в ближайшее время во всех учреждениях без исключения должно стать тепло. На данный момент, подключают вузы, ссузы, учреждения культуры и спорта.

Батареи теплые уже во всех учреждениях опеки и социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей. Из 308 объектов здравоохранения отапливаются 306. Осталось подключить еще два детских сада и одну школу. напомним, официальный старт отопительному сезону власти дали 27 сентября.