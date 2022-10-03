Губернатор прокомментировал назначение Игоря Иванова на пост начальника полиции Самарской области

Ранее Игорь Иванов руководил ГУ МВД по Кемеровской области / Фото: Светлана Осьмачкина

Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал назначение нового начальника ГУ МВД по Самарской области. Этот пост по указу президента РФ занял генерал-лейтенант Игорь Иванов, который до недавнего времени служил на аналогичной должности в Кемерово.

- Не сомневаюсь, что высочайший профессионализм Игоря Геннадьевича, его колоссальный опыт в полной мере проявятся на Самарской земле и обеспечат укрепление правопорядка и спокойствие граждан, - отметил глава региона на совещании, где министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил нового начальника полиции.

Губернатор подчеркнул важность совместной работы ГУ МВД и региональных властей. По его словам, правительство области и он лично придают огромное значение качественному и системному взаимодействию с главком, от эффективности которого зависит обеспечение законности и правопорядка.

Владимир Колокольцев уже поставил перед новым начальником ГУ МВД по Самарской области первоочередные задачи. Он выразил уверенность, что опыт, деловые и личные качества позволят Игорю Иванову с ними справиться. Генерал-лейтенант, в свою очередь, поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия, чтобы его оправдать.

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